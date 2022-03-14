Моуринью об 1:1 с «Удинезе»: «Если бы «Рома» забила раньше, то перевернула бы игру»

оценил ничью с (1:1).

Главный тренер «Ромы» высказался после матча 29-го тура Серии А, в котором римляне отыгрались на 94-й минуте с пенальти.

«В тот момент я подумал: надеюсь, у нас еще будут 2-3 минуты, чтобы победить.

Сегодня у некоторых игроков мало что получалось после матча в четверг в Лиге конференций, тогда как у «Удинезе» была целая неделя на подготовку.

Матч получился тяжелым. Мне показалось, что если бы мы забили раньше, то перевернули бы игру, но, к сожалению, мы отыгрались поздно.

Мы продлили беспроигрышную серию в чемпионате до 8 матчей – 4 победы, 4 ничьих. Кто-то может подумать, что ничья на выезде с «Удинезе» или «Сассуоло» должна разочаровывать, но это не поражения, а ценные очки, добытые в тяжелых ситуациях», – сказал Моуринью.