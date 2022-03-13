Осинькин про 1:1 с «Зенитом»: «Крылья» играли против лучшей команды России, отрезками – хорошо»

подвел итоги матча с «Зенитом» (1:1) в 21-м туре .

– Проверить свои силы с такой командой, как , – это всегда интересно. Мы готовились, хотели сыграть как можно лучше. Наверное, отрезками мы выглядели достаточно хорошо. Заставил нас соперник много обороняться, мы не планировали столько времени провести в защите. Особенно это сказалась в концовках каждого из тайма.

Этот матч мы должны принести себе в зачет. Иногда всем командам надо немного потерпеть. И нашим креативным футболистам надо понимать, что футбол состоит не только из атаки. Он должен быть сбалансирован. В такой игре как раз это умение нужно показывать.

Считаю, что нормальный матч с нашей стороны. Да, мы могли и проиграть, но у нас были возможности быстрых атак. Но не все получилось в атаке сегодня.

– Насколько команда выполнила план на игру, учитывая, что «Зенит» почти не создавал моментов?

– Я именно это и имел ввиду, что мы хотели играть организованно, плотно. Понимали, что на большом пространстве с такими футболистами, как у «Зенита», у нас может быть много проблем. Но компактность, нацеленность на оборону не позволили нам атаковать.

Мне бы хотелось, чтобы выход из обороны у нас был лучше организован. Но я понимаю, что мы играли против лучшей команды страны. Это было непросто.

– Как вам атакующее трио Зиньковский – Глушенков – Сарвели? С чем связаны многочисленные потери в контратаках?

– Я подразумеваю все ответы на следующие вопросы в предыдущих. В первую очередь, потери связываю с теми скоростями, с которыми прошла игра. Это требует адаптации. Если мы, переходя из ФНЛ в РПЛ, имели такие проблемы, то сейчас тут еще больше скорости. Скорости лидера чемпионата. Отсюда необязательные потери.

Сама скорость игры была большая. У «Зенита» очень качественные футболисты. Это быстрый высокоорганизованный футбол. Каждый футболист очень сильный.

– Оцените атмосферу на стадионе. Показалось, что несмотря на холодную погоду, она была горячей.

– Да, погода была не совсем футбольной. А то, что сейчас у нас было больше зрителей, очень радует. Мы их слышали.

В такой ситуации наши болельщики были для нас 12-м игроком. Хотелось бы, чтобы последствия пандемии прошли, а наша игра привлекла как можно больше болельщиков на трибуны, – сказал главный тренер .