Варди хотел купить пингвина: «Это звучит странно, но они милые». У Джейми 4 собаки и 11 цыплят

Форвард собирался купить пингвина.

«Понимаю, что это звучит очень странно, но я изучал информацию про пингвинов, собираясь купить одного для своего сада.

Они такие милые. Но я так и не совершил покупку.

Зато в процессе поисков я узнал, как можно легально купить жирафа и других всевозможных экзотических животных», – сообщил Варди, у которого уже есть четыре собаки и 11 цыплят.

Аарон Рэмсдейл: «Ненавижу играть против Варди. Он бегает не переставая и забил мне 4 гола за 5 матчей»