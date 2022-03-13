Варди хотел купить пингвина: «Это звучит странно, но они милые». У Джейми 4 собаки и 11 цыплят

Форвард «Лестера» Джейми Варди собирался купить пингвина.
«Понимаю, что это звучит очень странно, но я изучал информацию про пингвинов, собираясь купить одного для своего сада.
Они такие милые. Но я так и не совершил покупку.
Зато в процессе поисков я узнал, как можно легально купить жирафа и других всевозможных экзотических животных», – сообщил Варди, у которого уже есть четыре собаки и 11 цыплят.
Аарон Рэмсдейл: «Ненавижу играть против Варди. Он бегает не переставая и забил мне 4 гола за 5 матчей»