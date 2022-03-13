Газизов недоволен 0:0 с «Нижним»: «Ждем, что Агаларова наконец-то прорвет»

оценил ничью с «Нижним Новгородом» (0:0).

Генеральный директор «Уфы» высказался после матча 21-го тура РПЛ.

«Очень сильно недоволен результатом. Нам нужны было набирать три очка, других вариантов быть не могло.

По судейству сказать сложно, пока не пересматривал эпизод с отмененным пенальти. Первый тайм вообще не понравился в исполнении двух команд.

У Агаларова были моменты. Мог забивать. Будем ждать, что его наконец-то прорвет. Хотя, конечно, пятиматчевый отрезок без голов — это неприятно», — сказал Газизов.