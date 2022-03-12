Стукалов о 0:0 с «Нижним»: «Уфа» должна была выиграть. Ответственность за результат давит на ребят»

считает, что «Уфа» заслужила победить «Нижний Новгород».

Его команда в 21-м туре чемпионата России сыграла вничью – 0:0.

– Ответственность за результат немного давит в любом случае на ребят. Все хотят эту ситуацию переломить. По самоотдаче у меня ни к кому вопросов нет, все старались и бились.

Считаю, что мы должны были выиграть этот матч. К сожалению, мы не забили свои моменты, то, что там пенальти, не пенальти, – это не мой вопрос, но осадок есть от этой ничьей.

– Ради чего играет команда, с учетом последних новостей, связанных с мораторием на вылет команд в ФНЛ?

– Во-первых, этого решения нет. Как решат – никто не знает. Поэтому мы находимся в той ситуации, когда нам надо выходить из зоны вылета. Не знаю, пока все это домыслы, какие-то разговоры. У нас в каждом матче задача выигрывать – и все.

– Как вы сами относитесь к этому мораторию?

– Я не хочу участвовать в этом диалоге только по одной простой причине, что есть органы, которые принимают эти решения, моя задача – тренировать. Не хочу смотреть на месяц вперед или еще через какой-то период. У меня есть задача – команда «Уфа», задача с ней работать и добиваться результата. Как будет проходить заседание исполкома – это уже не мой вопрос, но все прекрасно все понимают, какая ситуация сейчас сложилась.

– Оцените новичков, которые пришли в зимнее трансферное окно.

– Могу сказать, что все ребята, которые пришли, – я всеми доволен с точки зрения их отношения к делу, это первое! Считаю, что команда стала сильнее в любом случае, понятно, что для адаптации нужно какое-то время, и это не две игры на сборах.

Мы видели сегодня и Тиагу в деле, видели Ортиса, который выходил, и Кабутова, который во втором тайме вышел и обострил, отдал две передачи: один раз Агаларову, второй раз на Мрзляка, на дальнюю штангу, где можно было забивать. Все футболисты влились, и я уверен, что они помогут нам, – сказал главный тренер «Уфы».

РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ. Вопрос обсудит исполком РФС («РБ Спорт»)