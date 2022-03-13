Конте о 2:3 с «МЮ»: «Сложно объяснить это поражение, «Тоттенхэм» его не заслужил. Мы играли хорошо»

Антонио Конте назвал незаслуженным поражение «Тоттенхэма» от «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы победили со счетом 3:2 в 29-м туре чемпионата Англии.
«Сложно объяснить это поражение. Думаю, мы его не заслужили, но в то же время следует понять, каким образом мы можем стать лучше.
Мы провели хорошую игру, но нам нужен опыт, чтобы справляться с некоторыми ситуациями. Игра состоит из многих аспектов, и порой надо понимать, когда стоит поднажать, повысить интенсивность действий, а когда лучше не спешить. В этом плане у нас впереди много работы.
Опыт нельзя купить. Ты становишься опытнее как раз после таких матчей. У нас много молодежи, и, надеюсь, из этой игры они вынесут урок.
Мы много пропускаем после стандартных положений в последнее время. Если мы хотим бороться за верхние строчки АПЛ, нужно прибавлять в этом компоненте», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Sky Sports.