Нагельсманн про 1:1 с «Хоффенхаймом»: «Ничья была не очень заслуженной. Мы забили 3 гола из миллиметровых офсайдов и были чуть ближе к победе»

подвел итоги матча с (1:1).

«Это была интересная игра для зрителей. Мы очень хорошо играли в первые 20 минут, у нас было два хороших момента, и мы должны были выйти вперед. Затем мы потеряли немного терпения в контрпрессинге, и игра стала более открытой.

Обе команды хотели победить. Мы забили три гола из миллиметровых офсайдов, но при всех судьи приняли правильные решения. Мы были чуть ближе к тому, чтобы набрать 3 очка, но ничья была не очень заслуженной», – сказал главный тренер «Баварии».