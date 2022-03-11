Геркус о ситуации на Украине: «Логика Путина объяснима, понятна. К сожалению, приходится это делать»

высказал мнение относительно ситуации на Украине.

«Это давит. И так тяжело от новостей. Плохо сплю. В семье разборки на эту тему. Не то, что я принял эту позицию с легким сердцем. Нет. Это тяжелая, грустная ситуация. Печальная и трагическая.

То, что происходит, меня глубоко расстраивает. Я переживаю за это. У меня тоже живут родственники на Украине. Для меня это силовое воздействие. Это грустно. Драма. Семейная драма. Я это глубоко переживаю.

Мы вынуждены стрелять в сторону своих родственников. Может, кто-то из них погибнет. Вряд ли намеренно, но случайно могут погибнуть люди.

Мне сложно судить, стоит ли того. Я не знаю всего, что там происходит. На основании чего мы и наша армия приняли такое решение? Если наша армия принимает решения, то, как правило, они взвешенные. В последствие оказалось, что по-другому поступить было нельзя.

Конечно, реакция на признание ДНР и ЛНР и на решение о начале спецоперации была разной. Мне стало жутко. Это страшный шаг.

Логика Путина была объяснимой. Она понятна. К сожалению, приходится это делать», – сказал бывший президент «Локомотива».