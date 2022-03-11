Валуев об уходе легионеров из РПЛ: «Тьфу на них, крысы всегда бегут с корабля. Наемники никогда не будут своими»

высказал мнение относительно ухода иностранцев из российского футбола.

«Пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля. Наемники никогда не будут своими.

Можно вложить бешеные деньги на легионеров в развитие детско-юношеского футбола.

Развитие – это возможность дать равные возможности всем. И детям из семей с достатком, и без такового. Тогда будет конкуренция», – заявил депутат Государственной думы.

Теперь минус 5 легионеров у «Ростова» и минус 2 у «Рубина». В списке покинувших РПЛ 30 человек