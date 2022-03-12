Дагерстоль приостановил контракт с «Химками». Другие легионеры пока не обращались в клуб

Один из легионеров «Химок» приостановил контракт с клубом.

Шведский защитник письменно уведомил о приостановке контракта, сообщил генеральный директор команды .

«Физически он уехал, мы отпускали Дагерстоля до девятого числа. Дали ему выходные, так как он был дисквалифицирован. Он попросил выходные в связи с его психологическим состоянием до девятого числа.

Но, к сожалению, Дагерстоль написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта, которую дала реализовать ФИФА.

По другим легионерам пока тишина. Будем общаться и анализировать ситуацию», – сказал Габулов.

7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов в одностороннем порядке.