Дэвид Мойес: «Абрамович делал фантастическую работу в «Челси». Будем надеяться, что Путин решит это закончить»

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Дэвид Мойес считает, что Роман Абрамович положительно влиял на «Челси».

«Невероятно сложная ситуация для «Челси». Абрамович делал фантастическую работу на протяжении многих лет – для клуба и болельщиков.

Это действительно непростая ситуация, в которой никто бы и не подумал оказаться. Ужасная ситуация.

Будем надеяться, что Путин решит это закончить», – заявил главный тренер «Вест Хэма».

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

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