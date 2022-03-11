Дэвид Мойес: «Абрамович делал фантастическую работу в «Челси». Будем надеяться, что Путин решит это закончить»

считает, что положительно влиял на .

«Невероятно сложная ситуация для «Челси». Абрамович делал фантастическую работу на протяжении многих лет – для клуба и болельщиков.

Это действительно непростая ситуация, в которой никто бы и не подумал оказаться. Ужасная ситуация.

Будем надеяться, что Путин решит это закончить», – заявил главный тренер .

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты