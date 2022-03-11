«Такие матчи показывают, каким хрупким «ПСЖ» может быть. Его раздевалкой трудно управлять». Тренер «Монпелье» Даль’Ольо о победе «Реала»

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Главный тренер «Монпелье» Оливье Даль’Ольо видит сложности в работе с игроками «ПСЖ».

Парижане уступили «Реалу» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, хотя по ходу матча вели 1:0.

«Я не знаю, как это повлияет на их выступление в Лиге 1. Понятно, что концовка сезона у «ПСЖ» будет непростая. Но такие матчи показывают, насколько хрупкой может быть эта команда.

«ПСЖ» будет чемпионом, но такой раздевалкой трудно управлять», – отметил француз.

«Реал» сильно прибавил в прессинге и смял «ПСЖ» в последние 30 минут. Бензема – супергерой, но Модрич и Винисиус тоже прекрасны

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