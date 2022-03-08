«Бавария» совершит худшую ошибку в истории клуба, не попытавшись продлить контракт с Левандовским. Если Холанд – план А, Роберт этого не забудет». Эффенберг о польском форварде

Теги Бавария бундеслига Германия Штефан Эффенберг Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Футбол

Штефан Эффенберг советует «Баварии» продлить контракт с Робертом Левандовским.

Текущее соглашение поляка с мюнхенцами рассчитано до 2023 года, переговоров о заключении нового договора пока нет.

«Ситуация опасная. Если у «Баварии» Холанд будет планом А, а Левандовски – планом Б, Роберт этого никогда не забудет.

Я по-прежнему предполагаю, что переговоры между «Баварией» и Левандовским начнутся в ближайшее время. Но также надо понимать, что если Роберт уйдет из клуба в 2023 году потому, что все это слишком затянулось, то данная ситуация не лучшим образом отразится на ответственных лицах.

Я даже больше скажу. Если «Бавария» не попытается продлить контракт с ним, это будет худшее решение в истории клуба. Никто этого не поймет. «Бавария» должна решить вопрос не позднее лета», – отметил бывший полузащитник клуба.

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