Сотрудник «Челси» отправился покупать 20 синих футболок в спортивном магазине к матчу с «Норвичем». Клуб не может играть в форме с лого титульного спонсора

, вероятно, сыграет с в обычных синих футболках.

Сотрудник лондонского клуба поехал в спортивный магазин, чтобы купить 20 футболок для футболистов, сообщает журналист The Times Мэтт Лоутон. Это связано с тем, что сегодня титульный спонсор «Челси» – телекоммуникационная компания Three – приостановил сотрудничество с клубом. Игроки «Челси» не могут играть в форме с логотипом компании, а новую форму клуб еще не успел подготовить.

Матч «Норвич» – «Челси» состоится сегодня, 10 марта. Начало – в 22:30 по московскому времени.