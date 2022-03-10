Роман Терюшков: «Не понимаем, почему запрос «Химок» не был удовлетворен. Не согласны, что нарушение Кухты должно было распространяться на кубковую игру»

Роман Терюшков не понимает, почему РФС не приняла запрос о техническом поражении «Локомотиву».

Ранее стало известно, что КДФ РФС отклонил запрос подмосковного клуба.

«Мы не понимаем, почему наш запрос не был удовлетворен.

Ждем мотивировочную часть. Наши доводы говорят о том, что Кухта не имел права принимать участия в матче с «Химками».

Вы слышали часть , которые говорили, что если даже было нарушение, то оно должно было распространяться на кубковую игру с «Енисеем». И там должен был быть засчитан проигрыш.

Но мы не согласны с таким заявлением. Карточки, полученные в чемпионате, не распространяются на Кубки – и наоборот.

Все было занесено в электронную систему ФИФА, и Чешская федерация футбола уведомляла РФС о том, что Кухта имеет дисквалификацию», – заявил член наблюдательного совета «Химок».