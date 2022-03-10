«Локомотив» избежал технического поражения. КДК отклонил протест «Химок» («Матч ТВ»)

«Локомотив» не накажут техническим поражением в матче РПЛ с «Химками».
Как сообщает «Матч ТВ», КДК РФС отклонил протест подмосковного клуба, который был подан в связи с участием в игре нападающего Яна Кухты.
Форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и забил победный гол в ворота «Химок» (3:2). Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.
Заседание КДК РФС прошло в четверг в Москве в очном формате.
Сторону «Локомотива» представлял юрист Юрий Зайцев. Заслушав все стороны, комитет принял решение не присуждать «Локомотиву» техническое поражение со счетом 0:3.