«Локомотив» избежал технического поражения. КДК отклонил протест «Химок» («Матч ТВ»)

не накажут техническим поражением в матче РПЛ с «Химками».

Как сообщает «Матч ТВ», КДК РФС отклонил протест подмосковного клуба, который был подан в связи с участием в игре нападающего .

Форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и забил победный гол в ворота (3:2). Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

Заседание КДК РФС прошло в четверг в Москве в очном формате.

Сторону «Локомотива» представлял юрист Юрий Зайцев. Заслушав все стороны, комитет принял решение не присуждать «Локомотиву» техническое поражение со счетом 0:3.