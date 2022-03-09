«В Чехии нет пропасти между слоями населения, как в России. Даже обеспеченные чехи ведут себя скромно». Хавбек «Словацко» Левин об уровне жизни

Хавбек сравнил уровень жизни в России и Чехии.

– Как тебе уровень жизни в Чехии по сравнению с Россией?

– В Чехии в основном средний класс. Пропасти между слоями населения, как в России, нет.

Есть и богатые, но вы их сразу не приметите – не как в России, где легко вычислить по невероятно дорогим вещам, драгоценностям, поведению. А даже обеспеченные чехи ведут себя скромно, одеваются невычурно.

У меня вот агент достаточно состоятельный человек. Но с виду и не скажешь: ведет себя по-простому, общается со всеми на равных. При этом у него «Порше» и несколько домов.

– Некоторые русские, переехавшие в Чехию, отмечают: разрушенная пятиэтажка там выглядит лучше, чем новостройка в России.

– Я бы так не сказал. В Чехии есть полуразрушенные дома, как и в России. Просто тут проблемы в меньшем масштабе – страна сама по себе не такая большая.

Если сравнивать с Орлом, куда я приезжаю к родственникам – да, тут ситуация лучше, но в Москве точно не хуже. При этом в Праге довольно грязно. Особенно в центе. Мнение, что тут можно после улицы прийти и лечь в обуви в кровать, ложное, – сказал воспитанник .