Федор Смолов: «Когда ВАР проверяет красные карточки или пенальти, все это затягивается и не идет на пользу бьющему. Лишние мысли в голову лезут – не поменять ли угол»

Нападающий рассказал о своем отношении к ВАР.

– Ваше возвращение в «Динамо» получилось эффектным – два гола в двух матчах. Ожидали, что получится так круто?

– Наверное, нет. Если честно даже не загадывал. Конечно, мне хотелось и хочется забивать голы, это вообще моя прямая обязанность как нападающего.

– Спокойно пошли исполнять пенальти в матче с «Нижним Новгородом»?

– Я сначала спросил у , нашего штатного пенальтиста, который бьет без промаха, можно ли мне ударить. Он мне уступил, за что ему огромное спасибо. Перед самим ударом чувствовал себя уверенно.

Единственное, что хотелось бы отметить, когда ВАР проверяет красные карточки или пенальти, все это затягивается по времени и точно не идет на пользу бьющему. Потому что начинают лишние мысли в голову лезть, вроде того не поменять ли угол, – сказал Смолов.