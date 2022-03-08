Оуэн про «Ливерпуль»: «Такие команды видишь раз в жизни. Ей надо выиграть как можно больше трофеев»

Экс-форвард Майкл Оуэн считает нынешний «Ливерпуль» одной из лучших команд мира.

«Эта команда находится на вершине мира. Она выигрывает трофеи. Такие команды видишь раз в жизни.

Мы все видели, что клубы проходят через определенные циклы, так что на какое-то время «Ливерпуль» потом может уйти в тень. Кто знает. Но и сам клуб, и должны сделать так, чтобы все это продолжалось еще два, три, четыре года, даже пять, чтобы они продолжали доминировать.

Им нужно за это время завоевать как можно больше трофеев, поскольку такая сила не является чем-то обыденным. Если вы фанат , то для вас это, может, и не главное время в жизни, но что-то вроде того. Это одна из лучших команд, что я видел в своей жизни», – сказал Оуэн.