Шерингем о Кейне: «Если он хочет бороться за чемпионство и играть в финале ЛЧ, то должен уйти из «Тоттенхэма»

считает, что должен покинуть .

«Он подходит к очередному перекрестку в своей карьере, на котором он должен спросить себя: «Что мне делать? Остаться в клубе, который может бороться за титулы, или перейти в клуб, который точно будет за них бороться?»

Если бы я давал ему совет – болельщики «Тоттенхэма» не очень довольны, когда я говорю об этом – я бы сказал: «Если ты хочешь играть на топ-уровне, в финале Лиги чемпионов, бороться за чемпионский титул, играть в финале Кубка Англии, ты должен уйти», – сказал Шерингем Monday Night Football.