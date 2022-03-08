Шерингем о Кейне: «Если он хочет бороться за чемпионство и играть в финале ЛЧ, то должен уйти из «Тоттенхэма»

Теги Тедди Шерингем премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Тедди Шерингем считает, что Харри Кейн должен покинуть «Тоттенхэм».

«Он подходит к очередному перекрестку в своей карьере, на котором он должен спросить себя: «Что мне делать? Остаться в клубе, который может бороться за титулы, или перейти в клуб, который точно будет за них бороться?»

Если бы я давал ему совет – болельщики «Тоттенхэма» не очень довольны, когда я говорю об этом – я бы сказал: «Если ты хочешь играть на топ-уровне, в финале Лиги чемпионов, бороться за чемпионский титул, играть в финале Кубка Англии, ты должен уйти», – сказал Шерингем Monday Night Football.

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