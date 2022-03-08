Модрич о матче с «ПСЖ»: «Обе команды под давлением. «Реал» – лучшая команда в истории, поэтому на него давление оказывается всегда»

поделился ожиданиями от матча против в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, давление оказывается на обе команды. Обе команды хотят пройти дальше.

Они делают все, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но они еще не добились успеха. Это говорит о том, насколько это сложно. Мы выиграли четыре трофея за пять лет, и кажется, что это просто, но на самом деле все наоборот.

У обеих команд многое поставлено на карту. Мы испытываем одинаковое давление, обе команды – отличные. Мы лучшая команда в истории футбола, вот почему на нас всегда оказывается давление», – сказал Модрич.