Андрей Ещенко: «Ваноли – честный, требовательный, он досконально разбирается в футболе»

Тренер рассказал о работе в штабе .

В январе бывший защитник красно-белых завершил карьеру футболиста и приступил к тренерской работе.

– Как называется твоя должность и что входит в обязанности?

– В Европе я назывался бы ассистентом главного тренера, тут – помощником.

В мои задачи входит обеспечение контакта между командой и тренерским штабом, донесение философии и модели игры нового главного тренера до футболистов. Ребят я хорошо знаю на протяжении многих лет, поэтому рассказываю об их сильных и слабых сторонах.

– Как ты участвуешь в тренировочном процессе?

– Мое мнение спрашивают при подготовке тренировок. Конечно, я не влияю на такие глобальные вещи, как тактика. Но легко могу услышать вопрос: что думаешь об этом «квадрате»?

Ваноли сразу предупредил, что я и сам буду участвовать в тренировочном процессе вместе с футболистами, иногда буду проводить разминку. Недавно играли в тот же «квадрат», объяснял ребятам правила и задачи.

Помимо этого, мы вместе смотрим и анализируем теорию. Еще периодически буду ездить на игры соперников, а также «Спартака-2» и дубля.

– Каким ты видишь Паоло Ваноли?

– Честным, требовательным, досконально разбирающимся в футболе и обращающим внимание на детали.

Паоло эмоционально заряжен, ему важна стопроцентная отдача не только от себя и тренерского штаба, но и от каждого игрока.

– Есть тренер, на которого ты хотел бы равняться?

– Мне нравится, как играет . Но сейчас я сконцентрирован на философии, стратегии и тактике Ваноли.

Я играл у нескольких итальянских специалистов, поэтому хорошо знаком с их требованиями. Нынешняя система мне импонирует, – сказал Ещенко.