Кафанов о 0:1 с «Сочи»: «Думаю, на ничью мы наиграли. Такой результат был бы более справедлив»

подвел итоги матча против в 20-м туре (0:1).

– Прокомментируйте итоги матча. Поражение справедливо?

– Думаю, на ничью мы наиграли. Такой результат был бы более справедлив, ведь моменты были у обеих команд.

– В заявке не было многих игроков.

– В первую очередь защитников. Мы не досчитались сразу группы игроков. В то же время, мы проверили молодых ребят, которые неплохо себя проявили.

– Связана ли ранняя замена Фольмера и то, что после этого удалось отодвинуть игру от своих ворот?

– Если соперник перестал создавать моменты с этого фланга, то, значит, получилось.

– не первый раз получает пенальти в свои ворота, когда в борьбе мяч попадает в руку. Возможно ли как-то минимизировать подобные нарушения?

– Нет. Когда мяч после рикошета попадает в таком положении в руку, то это не так просто тренировать.

– Скажите несколько слов о Кнудсене. Какие качества можете выделить в его игре?

– Магнус технически обученный, выносливый. Несмотря на молодость, он уже ведет себя на поле как лидер, – сказал Кафанов.