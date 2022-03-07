Кафанов о 0:1 с «Сочи»: «Думаю, на ничью мы наиграли. Такой результат был бы более справедлив»

Виталий Кафанов подвел итоги матча против «Сочи» в 20-м туре РПЛ (0:1).
– Прокомментируйте итоги матча. Поражение справедливо?
– Думаю, на ничью мы наиграли. Такой результат был бы более справедлив, ведь моменты были у обеих команд.
– В заявке не было многих игроков.
– В первую очередь защитников. Мы не досчитались сразу группы игроков. В то же время, мы проверили молодых ребят, которые неплохо себя проявили.
– Связана ли ранняя замена Фольмера и то, что после этого удалось отодвинуть игру от своих ворот?
– Если соперник перестал создавать моменты с этого фланга, то, значит, получилось.
– «Ростов» не первый раз получает пенальти в свои ворота, когда в борьбе мяч попадает в руку. Возможно ли как-то минимизировать подобные нарушения?
– Нет. Когда мяч после рикошета попадает в таком положении в руку, то это не так просто тренировать.
– Скажите несколько слов о Кнудсене. Какие качества можете выделить в его игре?
– Магнус технически обученный, выносливый. Несмотря на молодость, он уже ведет себя на поле как лидер, – сказал Кафанов.