Уткин забил 4-й гол со штрафного в сезоне – больше всех в топ-15 лиг. Хавбек «Краснодара» арендован «Ахматом»

Даниил Уткин забил четвертый гол в этом сезоне РПЛ прямым ударом со штрафного.
Полузащитник «Ахмата», выступающий за грозненский клуб на правах аренды из «Краснодара», отличился в матче против «Рубина» (1:0, первый тайм).
Ранее Уткин забивал со штрафных в первой игре против «Рубина» (1:2), а также в матчах против «Динамо» (2:1) и «Локомотива» (2:1).
Последним игроком, забивавшим больше голов со штрафных в рамках одного сезона РПЛ, был Александр Алиев в сезоне-2010 в составе «Локомотива» (7 мячей).
Ни один игрок из топ-15 лиг не забил так же много голов со штрафных, как Уткин – пять игроков из этих чемпионатов забили по три гола.
Всего Даниил забил 7 голов в 19 матчах РПЛ в этом сезоне, он лучший бомбардир команды. Статистика игрока – здесь.
😍 Даниил Уткин снова кладет красоту со штрафного. Божественная левая у парня. pic.twitter.com/zuTndjIrEq— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 7, 2022