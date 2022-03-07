Уткин забил 4-й гол со штрафного в сезоне – больше всех в топ-15 лиг. Хавбек «Краснодара» арендован «Ахматом»

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Даниил Уткин забил четвертый гол в этом сезоне РПЛ прямым ударом со штрафного.

Полузащитник «Ахмата», выступающий за грозненский клуб на правах аренды из «Краснодара», отличился в матче против «Рубина» (1:0, первый тайм).

Ранее Уткин забивал со штрафных в первой игре против «Рубина» (1:2), а также в матчах против «Динамо» (2:1) и «Локомотива» (2:1).

Последним игроком, забивавшим больше голов со штрафных в рамках одного сезона РПЛ, был Александр Алиев в сезоне-2010 в составе «Локомотива» (7 мячей).

Ни один игрок из топ-15 лиг не забил так же много голов со штрафных, как Уткин – пять игроков из этих чемпионатов забили по три гола.

Всего Даниил забил 7 голов в 19 матчах РПЛ в этом сезоне, он лучший бомбардир команды. Статистика игрока – здесь.

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