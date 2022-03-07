«Реакция «МЮ» на 1:3 была постыдной. 92% владения у «Сити»? Они сдались». Невилл о дерби

подверг критике игру после поражения от «Манчестер Сити» (1:4).

«Реакция «Манчестер Юнайтед» на счет 1:3 была постыдной. У «Сити» было 92% владения мячом на этом отрезке? Они сдались. Игроки ходили по полю. Так просто нельзя.

показал выдающийся футбол. Но болельщикам «Юнайтед» было неловко.

«Сити» сыграл блестяще во втором тайме. В последние 20 минут у «Юнайтед» напрочь отсутствовало старание и интенсивность.

Проблема не в результате на табло. Проблема в реакции на счет 1:3 по ходу матча. Они выбросили полотенце», – заявил бывший защитник манкунианцев.

В дерби было два разных «МЮ». Первый тайм – рабочая идея с Бруну и Погба в нападении, второй – позорные 0:14 по ударам