Хави о 2:1 с «Эльче»: «Я был зол из-за 0:1 к перерыву. «Барселона» могла победить более комфортно»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о недовольстве тем, что команда уступала .

Каталонцы пропустили на 44-й минуте, но в итоге добились победы со счетом 2:1 благодаря голам после перерыва.

«Результат считаю справедливым. Мы могли добиться более комфортной победы.

«Эльче» провел отличный матч, нам было очень сложно, но мы одержали жизненно важную победу.

В перерыве у меня было ощущение, что мы не заслуживаем того, чтобы уступать в счете. Я был зол. Мне казалось, что нам по силам выиграть, если мы будем лучше атаковать. Мы сделали тактическую перестановку, чтобы реализовать это.

Я не знаю, какими мы в итоге станем в . Ощущения хорошие. У нас есть несколько побед подряд, и это означает, что мы работаем хорошо.

Каждая победа укрепляет веру в себя и убеждает игроков в том, что ты делаешь», – сказал Хави.