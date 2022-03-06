Артета про 3:2 с «Уотфордом»: «Арсенал» должен был забить больше. Мы становимся все лучше»

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Микель Артета уверен, что «Арсенал» должен был забить «Уотфорду» больше 3 голов.

«Канониры» одержали победу со счетом 3:2 в 28-м туре АПЛ.

«Стоит отдать должное «Уотфорду», он бьется за свою жизнь. Он поменял состав, и обыграть его тяжело.

Мы становимся все лучше и лучше, взаимопонимание между футболистами улучшается. Мы должны были забить сегодня больше голов.

Я вижу, насколько охотно игроки работают каждый день на тренировках, как стремятся прогрессировать. Думаю, они наслаждаются игрой вместе, и когда ты не в самый свой лучший день добываешь победу, это важно.

Мы должны быть честны сами с собой: наша оборонительная структура была недостаточно хороша. Мы позволяли создавать моменты, над этим надо поработать.

Мы сейчас в четверке и будем идти от матча к матчу. Каждая игра превращается в американские гонки. А впереди у нас три тяжелых встречи», – сказал главный тренер «Арсенала».

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