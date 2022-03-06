Сарри о Роналду в «Ювентусе»: «При мне он забил больше всего голов в Серии А»

поделился воспоминаниями о работе с форвардом .

Итальянский тренер возглавлял в сезоне-2019/20, когда португалец выступал за туринскую команду.

– Правда ли, что вы просили Роналду играть в качестве центрального форварда, а он отказался?

– Криштиану при мне забил за сезон Серии А больше голов, чем при других тренерах.

Он был готов играть на позиции центрфорварда в отдельных матчах, когда возникала острая необходимость, но ему не слишком хотелось делать это на постоянной основе.

Роналду забивал по 35-40 голов за сезон, играя ближе к флангу, так что такое предложение ему казалось практически абсурдным. И это можно понять, учитывая манеру его игры», – сказал главный тренер в эфире Sky Sport Italia.

При Сарри Роналду провел 46 матчей, забив 37 голов. Подробно со статистикой форварда, теперь играющего за , можно ознакомиться здесь.