Сарри о Роналду в «Ювентусе»: «При мне он забил больше всего голов в Серии А»

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Маурицио Сарри поделился воспоминаниями о работе с форвардом Криштиану Роналду.

Итальянский тренер возглавлял «Ювентус» в сезоне-2019/20, когда португалец выступал за туринскую команду.

– Правда ли, что вы просили Роналду играть в качестве центрального форварда, а он отказался?

– Криштиану при мне забил за сезон Серии А больше голов, чем при других тренерах.

Он был готов играть на позиции центрфорварда в отдельных матчах, когда возникала острая необходимость, но ему не слишком хотелось делать это на постоянной основе.

Роналду забивал по 35-40 голов за сезон, играя ближе к флангу, так что такое предложение ему казалось практически абсурдным. И это можно понять, учитывая манеру его игры», – сказал главный тренер «Лацио» в эфире Sky Sport Italia.

При Сарри Роналду провел 46 матчей, забив 37 голов. Подробно со статистикой форварда, теперь играющего за «Манчестер Юнайтед», можно ознакомиться здесь.

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