Глава Крымского футбольного союза о включении команд в российские лиги: «Разговоры такие есть»

Сергей Бородкин высказался о возможности крымских команд выступать в чемпионате России.

Президент Крымского футбольного союза прокомментировал информацию о том, что скоро могут начаться переговоры с РФС по поводу включения участников крымской лиги в состав дивизиона ФНЛ.

«Разговоры такие есть. Но пока это только на уровне разговоров, ни больше ни меньше. Никаких юридических моментов пока нет. Насколько мне известно, ни поляки, ни РФС пока даже не получили официальные документы по отмене матча сборных стран.

Наш чемпионат в любом случае мы доиграем, а дальше будет видно. Все равно , ФНЛ-1 и зона «Юг» ФНЛ-2 тоже доигрывают сезон.

– Как вы видите это внедрение в российскую вертикаль?

– Наши клубы в 2014 году решением исполкома УЕФА были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой . Так что есть прямая взаимосвязь. Юридически невыполнение задач исполкома влечет исключение из членства. Так что надо будет ждать и смотреть, что будет дальше.

– Значит, вопрос встанет не раньше, чем через месяц-два?

– Думаю, да. Все чемпионаты сначала должны завершиться, – отметил Бородкин.