«Вольфсбург» сыграл с символом мира на форме вместо логотипа Volkswagen

«Вольфсбург» провел акцию в поддержку мира.
Клуб из Нижней Саксонии в матче 25-го тура Бундеслиги сыграл против берлинского «Унион» (1:0) в форме с особенным логотипом.
Вместо эмблемы спонсора «волков» компании Volkswagen на форме был размещен пацифик – международный символ мира.
Также пацифик появился в центральном круге газона на «Фольксваген-Арене».
🕊️ #StopWar pic.twitter.com/E8y5yVRkpt— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 5, 2022
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