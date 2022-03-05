«Вольфсбург» сыграл с символом мира на форме вместо логотипа Volkswagen

Теги Вольфсбург бундеслига Германия Фольксваген-Арена Унион Берлин игровая форма Политика стиль Футбол

«Вольфсбург» провел акцию в поддержку мира.

Клуб из Нижней Саксонии в матче 25-го тура Бундеслиги сыграл против берлинского «Унион» (1:0) в форме с особенным логотипом.

Вместо эмблемы спонсора «волков» компании Volkswagen на форме был размещен пацифик – международный символ мира.

Также пацифик появился в центральном круге газона на «Фольксваген-Арене».

 
 
 
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Публикация от VfL Wolfsburg (@vfl.wolfsburg)

 
 
 
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Публикация от VfL Wolfsburg (@vfl.wolfsburg)

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