«Вольфсбург» сыграл с символом мира на форме вместо логотипа Volkswagen

«Вольфсбург» провел акцию в поддержку мира.

Клуб из Нижней Саксонии в матче 25-го тура Бундеслиги сыграл против берлинского (1:0) в форме с особенным логотипом.

Вместо эмблемы спонсора «волков» компании Volkswagen на форме был размещен пацифик – международный символ мира.

Также пацифик появился в центральном круге газона на «Фольксваген-Арене».

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