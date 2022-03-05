Андрей Канчельскис: «Сборная СССР раскатала бы сборную России без шансов. Уровень нашего футбола – чуть ниже среднего»

считает, что в СССР уровень футбола был выше, чем в России.

«Сборная СССР в любом состоянии раскатала бы сборную России. Без шансов! В сборной СССР играли из разных школ – киевской, спартаковской, тбилисской… А в сборной России кто у нас представитель? Даже не обсуждается.

В Советском Союзе уровень футбола был намного выше, чем сейчас. Посмотрите результаты! Что у нас было после 1990-х? Все кричали, что разорвут всех. Мы выигрывали Олимпийские игры и брали бронзовые медали. Почти никто не играл на таком же уровне, как мы. Даже юношеские чемпионаты выигрывали.

Хватит говорить, что нынешний российский футбол находится на каком-то уровне. Хватит над нашим футболом издеваться! У нас еще женщины какие-то про футбол говорят. Смешно! Уровень нашего футбола – чуть ниже среднего уровня.

Сборная 2008 года? Ну да, на каком-то уровне мы находились. Но где стабильность? В СССР стабильность была! Наши ветераны выиграли почти все. Но все меняется», – заявил бывший игрок сборных СССР и России.