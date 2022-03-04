высказался о важности футбола.

– Насколько актуален вопрос проведения совместного чемпионата России и Беларуси?

– О таком не думаю.

– Что помогает сохранять оптимизм? В чем вы видите факторы развития нашего футбола?

– Они те же самые. Надо продолжать играть в футбол. Футбол нужен – в любое время в любой стране. Даже во время ВОВ играли в футбол.

Футбол объединяет, без него будет тяжело. Сложно думать постоянно об одном и том же, футбол – это отдушина. И сборная, и клубы должны играть в футбол.

А глобально если говорить, что может вселять оптимизм – надежда, наверное. Надежда на то, что наконец это закончится. Наступит мир, и не будет никто умирать.

– Где будете находиться?

– В Ростове.

– Эта ситуация – шанс для развития российского футбола?

– Сейчас ничего не понятно вообще.

– Обсуждали, в какой форме будет сборная?

– Честно, такими вещами я не занимаюсь. Выйдем в манишках, если что. В тренировочной форме. Ну и что? Какая разница?! – сказал главный тренер сборной России.