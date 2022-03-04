Александр Тарханов: «Карпину есть смысл вернуться в клубный футбол, если долго не будет международных игр»

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Александр Тарханов порекомендовал Валерию Карпину вернуться к клубной работе.

«Сборной же нужно продолжать жить. Вдруг что-то изменится. Это нормальная практика, все равно нужно собираться.

Останется ли Карпин в сборной? Посмотрим, это же будет его решение. С другой стороны, если долгое время не будет международных игр, то зачем оставаться? Есть смысл вернуться в клубный футбол», – сказал Тарханов.

«Хочется, чтобы наступил мир». Главные мысли Карпина – а еще об отстранении, Дзюбе и работе в «Локо» и «Краснодаре»

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