Валерий Карпин: «Когда 24-го это произошло, я жене сказал: «России в стыках не будет. Надежда? Можно себя обманывать»

Валерий Карпин не питает надежд, что сборную России все же допустят до стыковых матчей ЧМ-2022.
– Ваша первая реакция на бан сборной?
– Ни ужаса, ни шока не было.
– Воспоминания о Хорватии?
– Вот этого честно не было… Когда 24-го это произошло, я жене сказал: «Нас в стыках не будет».
– Это было ожидание закономерного итога со стороны ФИФА?
– Не закономерного итога. Но понимание того, что это может быть, – да.
– РФС подал в CAS, нет надежд, что что-то получится? У вас нет ощущения, что все-таки надо готовиться к стыкам?
– Ощущений, что стык будет, нет. Вы все читаете и видите, так что такие вопросы не уместны. Вы сами как думаете, надо готовиться к стыкам? Ну реально?
– Ну надежда же должна быть.
– Ну можно назвать это поиском надежды в безнадежной ситуации. Ну да, давайте будем надеяться. Можно себя обманывать. По моему личному мнению, не мнению РФС, видя то, что происходит сейчас в мире, надежды у меня очень мало, – отметил Карпин.