Валерий Карпин: «Когда 24-го это произошло, я жене сказал: «России в стыках не будет. Надежда? Можно себя обманывать»

не питает надежд, что сборную России все же допустят до стыковых матчей .

– Ваша первая реакция на бан сборной?

– Ни ужаса, ни шока не было.

– Воспоминания о Хорватии?

– Вот этого честно не было… Когда 24-го это произошло, я жене сказал: «Нас в стыках не будет».

– Это было ожидание закономерного итога со стороны ?

– Не закономерного итога. Но понимание того, что это может быть, – да.

– РФС подал в , нет надежд, что что-то получится? У вас нет ощущения, что все-таки надо готовиться к стыкам?

– Ощущений, что стык будет, нет. Вы все читаете и видите, так что такие вопросы не уместны. Вы сами как думаете, надо готовиться к стыкам? Ну реально?

– Ну надежда же должна быть.

– Ну можно назвать это поиском надежды в безнадежной ситуации. Ну да, давайте будем надеяться. Можно себя обманывать. По моему личному мнению, не мнению , видя то, что происходит сейчас в мире, надежды у меня очень мало, – отметил Карпин.