Анчелотти о «Реале»: «Все не так плохо, как говорят некоторые. В Ла Лиге все в порядке, а в ЛЧ мы уступаем минимально»

высказался о своей работе в «Реале».

«Я не проделал ее идеально или так плохо, как говорят некоторые. Честно, я доволен работой, которую мы проделали вместе с докторами, физиотерапевтами, тренерами по физподготовке.

К этому этапу сезону мы подошли на том месте, на котором хотели. Жаль, что мы не в Кубке, из которого мы вылетели без бразильцев, когда был травмирован Бензема. Но в у нас все в порядке, а в Лиге чемпионов мы уступаем минимально.

Мы воодушевлены тем, что не пропускаем в четырех матчах подряд. Это называется уверенность», – сказал тренер .