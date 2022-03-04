Дюпин об иностранцах «Рубина»: «До лета точно все останутся. Беседы с ними ведутся и, по-моему, все хорошо»

рассказал, что иностранцы не собираются покидать до лета.

«Никакого давления с нашей стороны на иностранных игроков нет. И я думаю, только если по семейным обстоятельствам могут уехать.

Но в целом у нас ведутся беседы с иностранцами, и, по-моему, все хорошо, по крайней мере, до лета точно все останутся», – сказал вратарь казанского клуба.

РПЛ и ФНЛ уже покинули 32 легионера. И этот список явно будет расти

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