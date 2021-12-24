Мэр Казани: «Слуцкий – красавец, великолепный тренер. «Рубину» нужны деньги – и будет чемпионом»

Мэр Казани, бывший президент Ильсур Метшин высказался о работе главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Слуцкий – красавец, великолепный, опытнейший тренер, – великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного – денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим.

Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база – великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами», – заявил Метшин.

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает 10-е место, набрав 22 очка.