Мэр Казани: «Слуцкий – красавец, великолепный тренер. «Рубину» нужны деньги – и будет чемпионом»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Рустем Сайманов Ильсур Метшин ТАСС Футбол

Мэр Казани, бывший президент «Рубина» Ильсур Метшин высказался о работе главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Слуцкий – красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов – великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного – денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим.

Класс Слуцкого и всей команды, тренерского штаба, менеджеров «Рубина», условия, стадион, база – великолепные. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами», – заявил Метшин.

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает 10-е место, набрав 22 очка.

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