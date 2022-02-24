Игроки «Ливерпуля» занимают первые 3 места в списке бомбардиров АПЛ – Салах, Жота и Мане

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия рейтинги Лидс Садьо Мане Мохамед Салах Диогу Жота Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнолд Футбол

Футболисты «Ливерпуля» занимают первые три места в списке бомбардиров АПЛ.

Мерсисайдский клуб разгромил «Лидс» (6:0) в перенесенном матче 19-го тура (6:0). Дублями отметились Мохамед Салах и Садьо Мане.

Египтянин лидирует с 19 голами, на втором месте идет Диогу Жота, у которого 12 голов, на третьем – Мане с 11 голами.

Отметим, что в списке лучших ассистентов АПЛ также лидируют игроки «Ливерпуля». Трент Александер-Арнолд и Мохамед Салах имеют по 10 голевых передач, у Эндрю Робертсона – 9 ассистов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные