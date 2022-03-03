Динамо — Спартак 06.03.2022 Тинькофф Премьер-Лига, прогноз на футбольный матч

В субботу, 6 марта, пройдет один из самых интересных матчей весенней части чемпионата — московское «Динамо» на своем поле примет «Спартак» в рамках 20-го тура Тинькофф Премьер-Лиги. Дерби пройдет на ВТБ Арене и начнется в 19:00 по московскому времени.

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«Динамо» (Москва)

К очередному дерби динамовцы подходят в статусе фаворита — команда начала вторую часть сезона с двух крупных побед с одинаковым счетом 3:0 над «Химками» в чемпионате и «Нижним Новгородом» в Кубке России.

Команда Сандро Шварца яано намерена навязать борьбу «Зениту» за чемпионство и в матче со «Спартаком» будет предельно мотивирована.

Правда, у «Динамо» есть кадровые потери перед дерби. Наверняка не сыграет Иван Ордец, а другой защитник Роман Евгеньев дисквалифицирован после удаления в игре с «Химками». Так что Шварцу придется искать варианты в центре обороны.

Также под вопросом участие в матче основного вратаря Антона Шунина, но его без особых проблем может заменить Игорь Лещук, как это было в кубковом матче против «Нижнего Новгорода».

Остальные футболисты готовы сыграть в матче. Помимо этого в строй после тяжелых травм возвращаются Даниил Лесовой и Диего Лаксальт, которые даже успели выйти на последние минуты кубкового матча.

Уверенно себя чувствует в новой команде и Федор Смолов — в двух играх нападающий сборной России отметился двумя забитыми мячами (один — с пенальти).

«Спартак» (Москва)

«Спартак» в последние годы всегда был непредсказуемой командой, а сейчас тем более. Чего ждать от подопечных нового главного тренера Паоло Ваноли пока сложно точно сказать.

В первом матче под руководством итальянца красно-белые уступили ЦСКА 0:2, а затем в кубковой игре разгромили «Кубань» — 6:1. Какой «Спартак» настоящий — с кучей игровых проблем, как в матче с ЦСКА, или яркий и атакующий, как в игре с «Кубанью», — сейчас оценивать еще рано. Да и уровень краснодарской команды не позволяет делать далекоидущих выводов.

Одно точно: после того, как «Спартак» лишился Лиги Европы, команда точно бросит все силы на то, чтобы поправить свои дела во внутреннем чемпионате. Сейчас команда идет на 9-м месте турнирной таблицы, и очередная неудача может и вовсе отбросить клуб Леонида Федуна за пределы первой десятки.

Под вопросом участие в матче Самюэля Жиго, который получил повреждение на последних минутах матча с ЦСКА и хромая уходил в раздевалку. Если француз не сможет сыграть, это будет серьезной потерей для«Спартака». Напомним, что именно Жиго забил спасительный гол для красно-белых в игре первого круга — та встреча завершилась со счетом 2:2.

Прогноз на матч «Динамо» — «Спартак»

Безусловно, фаворит в дерби — весьма условное понятие, в таком матче может случиться всё, что угодно. Но все-таки предстартовые расклады за «Динамо»: отличная форма, хорошая реализация моментов, ключевые игроки в строю. BetBoom дает на победу хозяев поля коэффициент 2,08. Успех красно-белых оценивается в 3,60. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,40.

Также такие матчи редко заканчивают без голов обеих команд, так что можно ставить на «Обе забьют» с коэффициентом 1,65.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 оценивается одинаково — 1,86. Весьма вероятный исход встречи — победа «Динамо» со счетом 2:1.

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