Клопп о дубле Минамино «Норвичу»: «Невероятный игрок. Это была его лучшая игра за «Ливерпуль»

прокомментировал дубль хавбека в игре с «Норвичем» (2:1).

Главный тренер высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии.

«Я не удивлен, ведь Такуми невероятный игрок. Это была его лучшая игра за «Ливерпуль». Он провел суперматч и постоянно нес угрозу. Был сильный ветер, но он здорово укрощал мяч после верховых единоборств.

Я рад, что он произвел впечатление. Без него мы бы не вышли ни в четвертьфинал, ни в финал Кубка лиги. Этот парень – супер», – сказал Клопп.

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