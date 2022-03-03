Клопп о дубле Минамино «Норвичу»: «Невероятный игрок. Это была его лучшая игра за «Ливерпуль»

Юрген Клопп прокомментировал дубль хавбека Такуми Минамино в игре с «Норвичем» (2:1).
Главный тренер «Ливерпуля» высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии.
«Я не удивлен, ведь Такуми невероятный игрок. Это была его лучшая игра за «Ливерпуль». Он провел суперматч и постоянно нес угрозу. Был сильный ветер, но он здорово укрощал мяч после верховых единоборств.
Я рад, что он произвел впечатление. Без него мы бы не вышли ни в четвертьфинал, ни в финал Кубка лиги. Этот парень – супер», – сказал Клопп.
Статистика Минамино – здесь.