Ваноли о 6:1 с «Кубанью»: «Рад за Федуна, он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации. Он очень доволен после победы»

высказался о победе «Спартака» над «Кубанью» (6:1) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

– Какие у вас ощущения после первой победы?

– Я очень рад за команду, за болельщиков. В прошлой игре мы их расстроили. Рад за президента клуба [ ], он очень хорошо проявил себя в сложной ситуации. Он очень доволен после этой победы.

– Можно ли сказать, что Николсон и Хлусевич полностью адаптировались к команде?

– Обоим есть над чем работать. Мне хотелось бы говорить о коллективных действиях. Мы строим команду для будущего. У нас семь футболистов младше 21 года. «Спартак» – большой клуб, здесь иногда не хватает терпения к молодым футболистам. Надеюсь, у них все получится.

– Изучали ли как-то «Кубань» дополнительно?

– Мы изучали соперника. Смотрели матчи «Кубани» на сборах. Она сильно поменялась в последнее время. Мой штаб работает, работает хорошо. На таком уровне важны детали. Мне нравится изучать соперников.

– Как оцените игру Бакаева? Почему приняли решение его заменить?

– В прошлый раз вы спрашивали, почему я его не выпустил. В следующий раз я выпущу 11 Бакаевых. Почему вы не спрашиваете, как Ларссон забил красивый гол? – сказал Ваноли.

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