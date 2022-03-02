Николсон, Кофрие и Мартинс не собираются уходить из «Спартака»

Легионеры не собираются покидать клуб.

«Большая честь для меня быть тем, кто оформил первый хет-трик «Спартака» на этом стадионе. Остаюсь ли? Конечно!» – сказал форвард .

«Я уже говорил, что остаюсь в «Спартаке». В этом плане ничего не изменилось, я никуда не уезжаю из России», – сообщил защитник .

«Покину ли я «Спартак» из-за политической ситуации? Нет, у меня никаких проблем нет. Я остаюсь в «Спартаке», – цитирует «РБ Спорт» опорника .

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