Бернли – Челси 05.03.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 5 марта, в Бернли, на стадионе «Терф Мур» встретятся «Бернли» и «Челси» в рамках 28 тура АПЛ. Поединок начнется в 18:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Бернли»

«Бернли» в нынешнем сезоне Чемпионата Англии сам не свой и борется упорно за выживание. Сейчас они на 18 месте, которое в зоне вылета и набрали всего лишь 21 очков в 25 матчах. У команды из Бернли в этом сезоне явные проблемы в атакующей линии и они очень мало забивают (всего 22 мяча) – по этому показателю они занимают в АПЛ предпоследнюю 19 строчку.

В последних 5 матчах АПЛ «Бернли» удалось набрать 7 очков. Победа была сначала в гостевой игре с «Брайтоном» (3:0), причем «Бернли» на порядок меньше владел мячом и меньше бил по воротам чем соперник, но с реализацией был полный порядок, что не скажешь о хозяевах. Следом же «Бернли» обыграл у себя дома «Тоттенхэм» (1:0), сыграв блестяще в обороне, а победный гол забил на 71 минуте встречи Ми.

В рамках 27 тура АПЛ была ничья в гостях с «Кристал Пэлас», где удалось отыграться в начале второго тайма. Но тяжело пришлось во второй половине игры, но все же в защите удалось сыграть компактно и как итог 1 балл в активе.

А проиграны были встречи «Ливерпулю» (0:1), где сопернику пришлось очень непросто одержать победу. И в последнем сыгранном отложенном 22 туре с «Лестером» было поражение в родных стенах (0:2), где команда из Бернли много позволила создать моментов у своих ворот, Которые вскоре вылились в голы.

Футбольный клуб «Челси»

«Челси» сейчас в лидирующей компании в таблице АПЛ и занимает там третью строчку, имея 50 баллов в активе, которые они набрали в 25 матчах. Приличный отрыв у лондонцев от второго «Ливерпуля» и он составляет 10 баллов, при одной игре в запасе. Но есть и хороший отрыв от 4-го «МЮ», у которых на 3 очка меньше и относительно их есть еще 2 игры в запасе. Команда Тухеля прилично играет в обороне и пропустила всего 18 мячей за 25 игр – это второй показатель в АПЛ.

Лондонская команда В последних 5 турах набрала 8 баллов. Сначала была ничья с «Ливерпулем» (2:2), где получилась потрясающая концовка первого тайма, когда в его концовке в течение 4 минут лондонцы отыгрались с (0:2). Следом была тяжелейшая игра в гостях с «Манчестер Сити» и проигрыш (0:1), но все же до 70 минуты счет был равным и игра протекала в хорошем для них ключе. И потом ничейный счет (1:1) случился в игре с «Брайтоном» в рамках 24 тура АПЛ, где не удалось удержать победный счет.

И две победы были в последних турах Чемпионата Англии. Сначала домашняя победа над «Тоттенхэмом» (2:0), где оппонента в дерби удалось хорошо закрыть в зонах и не позволить им создать опасности у своих ворот. А следом была гостевая победа над «Кристал Пэлас» (1:0) и вырвана победа была под занавес игры, на 89 минуте, после прекрасного гола Зиеша.

Прогноз на матч «Бернли» – «Челси»

«Бернли» и «Челси» в последних пяти очных встречах показали следующий результат:

06.11.21 «Челси» – «Бернли» 1:1;

31.01.21 «Челси» – «Бернли» 2:0;

31.10.20 «Бернли» – «Челси» 0:3;

11.01.20 «Челси» – «Бернли» 3:0;

26.10.19 «Бернли» – «Челси» 2:4.

Из последних 5 очных противостояний оппонентов, лондонцы победили в четырех и лишь 1 раз сыграли вничью.

«Бернли» этот сезон проводит нестабильно и время от времени их лихорадит в результате, команда вновь пошла на спад. Что не скажешь о «Челси», которые в АПЛ бьются за тройку лучших команд и показывает стабильную, целостную игру на протяжении всего сезона. Поэтому думаю, что здесь «Челси» обыграет оппонента, пусть это будет и нелегко и вероятнее всего в 1 мяч. При этом не жду в этой игре обилия голов, а осторожную игру и лишь пару забитых мячей.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Бернли» – 7.0;

Победа «Челси» – 1.48;

Ничья – 4.30;

Обе забьют-Да – 2.07;

ТМ (2,5) – 1.79;

ТБ (2,5) – 1.95;

Ф1 (1,5) – 1.56.



Вероятный исход: П2, ТМ (2,5), Ф1 (1,5).

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Где смотреть Бернли – Челси