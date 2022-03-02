Локомотив — Химки 06.03.2022 Тинькофф Премьер-Лига, прогноз на футбольный матч

«Локомотив» (Москва)

В текущем сезоне «Локомотив», безусловно, один из главных ньюсмейкеров российского футбола — клуб штормит с первых туров чемпионата, и продолжает до сих пор. Вначале началась распродажа лидеров команды, последующий приход молодых неизвестных футболистов, затем увольнение Марко Николича и отьезд затеявшего всю эту перестройку команды Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

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В зимнее трансферное окно железнодорожники продолжили курс обновления команды, отпустив из клуба Федора Смолова (перешел в «Динамо»), Мурило (в «Палмейрас»), Виталия Лисаковича (в «Рубин»), Зе Луиша (в «Аль-Таавун»), Александра Сильянова (в «Ростов») и Тино Анджорина, у которого завершилось арендное соглашение.

Взамен в«Локо» пришли нападающий чешской «Славии» Ян Кухта, форвард«Монако» Вильзон Изидор и защитник из«Шахтера» Марк Мампасси.

Немецкий специалист Маркус Гиздоль, при котором «Локомотив» провел невнятный отрезок сезона и которого жестко критиковали болельщики клуба, возлагал большие надежды именно на зимний перерыв и обещал улучшение качества игры и результатов.

Контрольные игры на сборах действительно вселяли оптимизм и показывали, что команда, хоть и не без провалов в обороне, начинает привыкать к стилю Гиздоля. Также очень неплохо вписались в командую игру новички Кухта и Изидор.

Но прямо перед рестартом сезона в клубе снова громыхнуло — Гиздоль покинул команду и уехал в Германию. Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Марвин Комппер.

Так что теперь предсказать, как будет выглядеть «Локомотив», очень сложно. Именно игра с«Химками» призвана дать ответы на многие вопросы.

«Химки» (Московская область)

Новости из стана «Химок» по ходу сезона поражали не менее, чем из «Локомотива». Осенью клуб за неудовлетворительные результаты уволил Игоря Черевченко, но спустя некоторое время специалист вернулся в команду.

Зимой химчане подписали несколько опытных футболистов — Павла Мамаева, Гию Григалаву и 38-летнего Юрия Жиркова, который старше, чем сами «Химки».

Весь этот опытный десант должен помочь решить клубу главную задачу на сезон — сохранить место в Премьер-лиге.

Но прямо перед возобновлением чемпионата руководство «Химок» во второй (!) раз уволило Черевченко. Поводом послужили неудачи команды на сборах.

Главным тренером «Химок» снова стал Сергей Юран, который пришел в клуб в этом качестве уже в третий раз.

Первый матч под руководством старого-нового тренера «Химкам» явно нельзя занести в актив — химчане на своем поле уступили одному из лидеров чемпионата «Динамо» со счетом 0:3.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Химки»

Букмекерская контора «Лига Ставок« фаворитом матча видит «Локомотив» — на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,70. На победу«Химок» дается 5,20, а ничья расценивается в 3,85.

Именно ничейным результатом завершился матч первого круга между этими соперниками — 0:0. Та игра запомнилась прямой красной карточкой вратаря «Локо» Маринато Гильерме за грубый фол за пределами штрафной площади.

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Где смотреть Локомотив – Химки