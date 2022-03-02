Цорн о Карпине: «Локомотив» ни с кем не ведет переговоры»

отреагировал на слухи о возможном назначении главным тренером.

«Локомотив» на данный момент ни с кем не ведет переговоры на пост главного тренера», – заявил спортивный директор клуба .

Ранее появилась информация, что руководство железнодорожников уже общалось с главным тренером сборной России.

На этой неделе из московского клуба ушел тренер Маркус Гиздоль.

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до конца марта. В этом месяце команда должна была провести стыковые матчи за выход на ЧМ-2022, однако по решению ФИФА была отстранена.

После 18 игр «Локомотив» занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 28 очков.