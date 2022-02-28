Лапорта об истекающем контракте Дембеле: «Барса» хотела бы, чтобы он передумал. Выдающийся игрок»

Президент «Барселоны» надеется продлить контракт с .

«Дембеле знаком с нашим предложением и знает, что мы всегда стремились сохранить его, поскольку он выдающийся игрок.

Я считаю его одним из лучших футболистов мира на его позиции. Мы бы хотели, чтобы в конце сезона он пересмотрел свое решение», – сказал Лапорта.

Контракт полузащитника с «блауграной» рассчитан до лета 2022 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

«Барса» предложила Дембеле 14 млн евро в год. Усман отказался продлить контракт (El Chiringuito)