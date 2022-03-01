«Мы не выгоняли американцев за вторжение США в Ирак. Так почему должны россиян?» Коллимор о российских игроках в европейских лигах

против запрета для российский игроков выступать в европейских лигах.

В понедельник и отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

Экс-форвард отреагировал в твиттере на мнение, нужно ли запретить и футболистам из России выступать за нероссийские клубы.

«Мы не выгоняли американцев, работавших в Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак, так почему россиянам должны отказывать в возможности легально работать на основании их места рождения?» – написал Коллимор.

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция