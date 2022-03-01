Миранчук забил 2-й мяч за «Аталанту» в сезоне. У него гол и ассист за 32 минуты с «Сампдорией»

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Алексей Миранчук забил за «Аталанту» второй раз в текущем сезоне.

Российский полузащитник, получив мяч около центра поля, прошел к штрафной площади «Сампдории» и ударом с левой ногой поразил ворота соперника в матче 27-го тура Серии А (4:0).

Хавбек отметился вторым голом в текущем сезоне. Первый был забит 12 декабря «Вероне» (2:1).

Миранчук провел первый матч за месяц – он восстанавливался после травмы. За 32 минуты на поле футболист также отметился голевым пасом.

«Аталанта» разгромила «Сампдорию» – 4:0. У Миранчука гол и ассист

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