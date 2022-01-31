«Барса» предложила Дембеле 14 млн евро в год. Усман отказался продлить контракт (El Chiringuito)

«Барселоне» вновь не удалось договориться о продлении контракта с вингером .

Как передает El Chiringuito, каталонцы предложили французу зарплату в размере 14 млн евро в год. 24-летнего футболиста такие условия не устроили.

Ранее сообщалось, что Дембеле останется в «Барселоне» до конца сезона, поскольку отказался переходить в «Тоттенхэм» зимой.

Со статистикой выступлений игрока, чье соглашение с клубом истекает летом, можно ознакомиться здесь.

«Барса» цепляется за Обамеянга, Алли близок к «Эвертону» (там уже Ван Де Бек), Чалов едет в «Базель». Онлайн, который вы ждали