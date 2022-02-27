Депутат Свищев: «Надо засчитать Польше, Швеции и Чехии поражения и отдать путевку на ЧМ-2022 России. Есть регламент»

Дмитрий Свищев предложил отдать России путевку на ЧМ-2022 из-за отказа соперников от стыков.
Ранее сборные сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть с россиянами.
«Надо засчитать этим сборным технические поражения и отдать путевку на ЧМ-2022 в Катаре России.
Есть жеребьевка и четкий понятный регламент. Если они его не выполняют, значит, надо засчитать поражения и все», – заявил депутат Госдумы РФ.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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