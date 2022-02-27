предложил отдать России путевку на ЧМ-2022 из-за отказа соперников от стыков.

Ранее сборные сборные , и Чехии отказались играть с россиянами.

«Надо засчитать этим сборным технические поражения и отдать путевку на в Катаре России.

Есть жеребьевка и четкий понятный регламент. Если они его не выполняют, значит, надо засчитать поражения и все», – заявил депутат Госдумы РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.