Депутат Свищев: «Надо засчитать Польше, Швеции и Чехии поражения и отдать путевку на ЧМ-2022 России. Есть регламент»

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Дмитрий Свищев предложил отдать России путевку на ЧМ-2022 из-за отказа соперников от стыков.

Ранее сборные сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть с россиянами.

«Надо засчитать этим сборным технические поражения и отдать путевку на ЧМ-2022 в Катаре России.

Есть жеребьевка и четкий понятный регламент. Если они его не выполняют, значит, надо засчитать поражения и все», – заявил депутат Госдумы РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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